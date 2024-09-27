Üye Girişi
Haberler

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Genç Hayatını Kaybetti

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde mutfak tüpünden sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 23 yaşındaki Ali Bulut hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çaybaşı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Bulut (23) eve gelen ev arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, mutfak tüpünden sızan karbonmonoksit gazı sonrası Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Bulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Bulut'un, İstanbul nüfusuna kayıtlı olduğu, çocuk esirgeme yurdunda büyüdüğü ve yaklaşık 1 yıl önce Çaybaşı İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yardımcı personel olarak göreve başladığı öğrenildi.

Bulut'un cenazesi, Çaybaşı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çaybaşı Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Ali Bulut Güvenlik İnceleme Çaybaşı 3-sayfa Sağlık ordu

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

Yeni saldırı BM konuşmasından hemen sonra geldi

 BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalıştı

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler
İşin aslı farklı çıktı! 'Suriyelilere özel hastane' söylentisi ortalığı karıştırdı

"Suriyelilere özel hastane" söylentisi ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Sergen Yalçın hangi takıma gitti? Sergen Yalçın hangi takımı çalıştırıyor (Schalke 04)? 28-29 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 28-29 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Kötü Kan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Eylül Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });