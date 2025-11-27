Karasu'da Eşini Ölü Bulan Kadın Şokta

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 41 yaşındaki adam, hastaneden dönen eşi tarafından ölü olarak bulundu.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 165. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, hastaneden dönen kadın eşi Raşit Usta'yı (41) salonda yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Raşit Usta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Usta'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA