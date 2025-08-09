Karasu'da Dalgalar Arasında Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Karasu'da Dalgalar Arasında Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde cankurtaran olmayan bölgede denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahile ailesi ile birlikte gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdi. Efe, çevredekilerin bölgede cankurtaran hizmeti bulunmadığını ve akıntı olduğunu söylemesi üzerine denizden çıktı. Ancak bir süre sonra tekrar denize giren çocuk, dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil güvenlik, UMKE, sağlık, jandarma, dalgıçlar ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Hem su altında hem de su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu 40 dakika sonra çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
