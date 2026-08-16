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Karapınar'da Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Karapınar'da Zincirleme Kaza: 9 Yaralı
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Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Emirgazi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 42 AKH 722 plakalı otomobil ile S.Y. yönetimindeki 42 AVJ 531 plakalı otomobil ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BEB 838 plakalı otomobil birbirine çarptı. Kazada 42 AVJ 531 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y. ile araçta bulunan M.E.B., M.Ç.G. ve Ş.B. yaralandı. 42 AKH 722 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden sürücü A.Ç., F.Ç., S.Ç. ve H.Y.Ç. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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