Karapınar'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.M. idaresindeki 42 BBT 870 plakalı otomobil, C.A. yönetimindeki 42 L 8758 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 42 L 8758 plakalı otomobilde bulunan N.A. ve M.A.U. yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

