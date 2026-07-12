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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, D330 kara yolu Karapınar Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki 54 SE 981 plakalı çekici ile buna bağlı 54 SL 106 plakalı yarı römork, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına çıkarak devrildi. Kazada sürücü İ.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tırda hasar meydana gelirken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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