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Karapınar'da Tır Çarpışması: 3 Yaralı

Karapınar'da Tır Çarpışması: 3 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kesmez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar yönüne seyreden İ.A. idaresindeki 63 K 6323 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı yöne geçip, O.K. yönetimindeki 42 JK 980 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücüler ile 42 JK 980 plakalı tırdaki 1 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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