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Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya Kara yolu üzeri Akçayazı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (76) yönetimindeki 35 HLN 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ö. ile araçta bulunan gelini M.Ö. (48) ile torunları E.Ö. (23) ve F.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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