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Kazada yaralanan şahıs bir hafta sonra hayatını kaybetti

Kazada yaralanan şahıs bir hafta sonra hayatını kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Muhammet Hidayet Özcan, bir haftalık tedavi sürecinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz hafta Yunus Emre Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Hidayet Özcan yönetimindeki motosiklet ile N.C.S. yönetimindeki 42 AGB 503 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan yapılan müdahale sonrası Konya'ya hastaneye sevk edildi. Özcan, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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