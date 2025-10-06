Haberler

Karapınar'da Kuzenler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Konya'nın Karapınar ilçesinde mesire alanında çıkan tartışmada iki kuzen bıçakla yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Hacı Ömerli Mahallesi'ndeki bir mesire alanında yaşandı. İddiaya göre, mesire alanında karşılaşan M.T. ve İ.T. isimli kuzenler ile A.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, şüpheli A.Ç. bıçakla kuzenleri yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli A.Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

