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Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Eşeli Caddesi ile 132003. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 63 ABJ 492 plakalı minibüs ile E.A. idaresindeki 55 LB 844 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, 63 ABJ 492 plakalı aracın sürücüsü H.A. ile yanında bulunan aynı aileden V.A., İ.A., Z.A., E.A. ve K.A. ile 55 LB 844 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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