Karapınar'da İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.Ş. idaresindeki 51 AK 025 plakalı araç ile E.D.'nin kullandığı 45 AJA 685 plakalı motosiklet İnönü Caddesinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü E.D. kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Diğer kaza ise Pınarbaşı Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.T.'nin kullandığı 06 EZJ 903 plakalı otomobil ile B.B.'nin kullandığı 42 ASK 235 plakalı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan B.B. Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA