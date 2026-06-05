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Otomobilin çarptığı yayanın 10 metre savrulduğu anlar kameraya yansıdı

Otomobilin çarptığı yayanın 10 metre savrulduğu anlar kameraya yansıdı
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Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Fikret B.'ye otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı adam yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenimahalle Zeytindalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedir R. yönetimindeki 06 BVL 164 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fikret B.'ye (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan Fikret B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralının yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarpması ve sonrasında yaşlı adamın savrulması görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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