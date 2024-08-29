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Karaman'da yaşlı adam evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

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Karaman'da kalp ve şeker hastası olan yaşlı bir adam, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da evinin içerisinde biranda fenalaşarak düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 784. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kalp ve şeker hastalığı olduğu öğrenilen Osman Sayman (78) evinde yere düştü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sayman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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