Karaman'da yaşlı adam evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Karaman'da evinin içerisinde biranda fenalaşarak düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 784. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kalp ve şeker hastalığı olduğu öğrenilen Osman Sayman (78) evinde yere düştü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sayman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN