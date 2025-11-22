Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 14-22 Kasım tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 17 bin 871 kişi sorgulanırken, 27'sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 27 kişiden 4'ü tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 10 gram esrar maddesi, ruhsatsız tabanca ve şarjör, 34 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı, 31.5 gram kenevir tohumu, obje, 2 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN