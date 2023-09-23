Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, mısır tarlasına ekilmiş kenevir ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayrancı ilçesinde mısır tarlasına kenevir ekildiği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan tespitler sonrasında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekilen mısır tarlasına operasyon düzenledi. Ekipler, mısırların arasına kenevir eken 2 şüpheli ile birlikte bir miktar kubar esrar ele geçirdi. 2 zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN