Karı kocayı birbirinden ayıran kazada kadın hayatını kaybetti

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan karı kocadan durumu ağır olan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (36) idaresindeki 57 DR 372 plakalı otomobil ile Ş.Ö. (18) yönetimindeki 70 E 1770 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 70 E 1770 plakalı otomobil, kaldırımdaki elektrik panosunu devirerek durabildi.

"Kaza anı kamerada"

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sırasında 57 DR 372 plakalı otomobilin kapısının açıldığı, araçtan fırlayan sürücü İ.Y. ile eşi Fatma Y.'nin savrulduğu, Fatma Y.'nin ise aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Kazada sürücü İ.Y. hafif yaralanırken, eşi Fatma Yılmaz (32) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Fatma Y.'ye olay yerinde ve ambulans içerisinde kalp masajı yaptı. Yaralı karı koca, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra diğer otomobilin sürücüsü Ş.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.