Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karaman'ın Sümer Mahallesi'nde bir hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sümer Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. idaresindeki 27 BEA 045 plakalı hafif ticari araçla K.Y. yönetimindeki 70 BJ 071 plakalı Chevrolet marka cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki aracın sürücüsü ile cipte bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemenin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

