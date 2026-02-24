Haberler

Karaman'da güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi yaralandı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaza, Pirireis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden H.C. yönetimindeki 70 ACV 423 plakalı Tofaş marka otomobil, B.K. idaresindeki 06 EUZ 375 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş'ın sürücüsü H.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, B.K. idaresindeki otomobilin seyir halindeyken biranda yavaşlaması sonucu H.C.'nin kullandığı otomobilin arkadan çarpıştığı görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
