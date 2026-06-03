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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı
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Karaman'da bir tırın dorsesine temas eden motosiklet savrularak park halindeki otomobile çarptı. Sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da tırın temas etmesi sonucu savrulan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ölünden dönerken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Pirireis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin D. idaresindeki 70 AAH 929 plakalı motosiklet, yanından geçen sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen tırın dorsesine temas etti. Kontrolden çıkan motosiklet savrularak park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza sonrası yoluna devam eden tırı tespit etmek için çalışma başlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde seyir halinde olan tırın motosiklete sürtmesi, ardından motosikletin savrularak park halindeki otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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