Haberler

Karaman'da ters yöne giren otomobil kazaya yol açtı

Karaman'da ters yöne giren otomobil kazaya yol açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da, ters yöne giren bir otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası sürücüye para cezası kesildi.

Karaman'da ters yöne giren otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. idaresindeki 70 AE 796 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 70 ABK 736 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak yön levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kazada yaralananın olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Öte yandan, ters yöne girerek kazaya sebebiyet veren 70 AE 796 plakalı otomobil sürücüsü Ü.G.'ye para cezası yazıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular