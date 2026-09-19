Haberler

Karaman'da ters yönde giden kasksız motosikletçiye 12 bin 500 lira ceza kesildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da ters yönde giden kasksız motosikletçiye 12 bin 500 lira ceza kesildi.
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da trafik ekiplerinin denetiminde ters yönde seyreden ve kask takmayan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü durduruldu. Sürücüye kask takmamak ve ters yönde seyretmek başta olmak üzere çeşitli ihlallerden toplam 12 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Karaman'da trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde ters yönde seyreden ve kask takmayan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 12 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Abbas Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında Y.E. (16) idaresindeki 70 ACD 988 plakalı motosikletin ters yönde seyrettiği ve sürücünün kask takmadığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsüne, yapılan kontrollerin ardından kask takmamak ve ters yönde seyretmek başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 12 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu

Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu
Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!