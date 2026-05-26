Karaman'da maddi hasarla atlatılan kaza kameraya yansıdı

Karaman'da SUV araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 710. Sokak'ta bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 70 AZF 337 plakalı Opel marka otomobil ile M.A. yönetimindeki 70 ACN 978 plakalı Fiat marka SUV araç kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı