Karaman'daki cinayetin zanlısı saklandığı evde yakalandı
Karaman'da tarla sulama meselesi yüzünden bir kişiyi tüfekle öldüren Cemal D., saklandığı akrabasının evinde jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Dün, merkeze bağlı Seyithasan köyü Deliçay mevkiindeki tarlada Ramazan Dinçer'i (50) tüfekle öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan Cemal D.'yi (55) yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu Cemal D'nin merkeze bağlı Cerit köyünde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Adrese sabaha karşı operasyon düzenleyen jandarma timleri, Cemal D.'yi suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN