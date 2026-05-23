Haberler

Karaman'daki cinayetin zanlısı saklandığı evde yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da tarla sulama meselesi yüzünden bir kişiyi tüfekle öldüren Cemal D., saklandığı akrabasının evinde jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Karaman'da tarla sulama meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü silahlı kavga olayının firari zanlısı, saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün, merkeze bağlı Seyithasan köyü Deliçay mevkiindeki tarlada Ramazan Dinçer'i (50) tüfekle öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan Cemal D.'yi (55) yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu Cemal D'nin merkeze bağlı Cerit köyünde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Adrese sabaha karşı operasyon düzenleyen jandarma timleri, Cemal D.'yi suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatilcilerin bayram çilesi erken başladı: İstanbul-İzmir otobanında kilometrelerce kuyruk oluştu

Büyük göç başladı: Araç kuyruğunun sonu görünmedi

EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi

Fenerbahçe'den özür dilediler!
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı

Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

8 yıl sonra raftan inen dosyada emniyet müdürü dahil 23 tutuklama
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı