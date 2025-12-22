Ermenek'te çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde sobadan çıkan yangında tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ve komşuları tarafından evden dışarıya çıkarılan yaşlı kadın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında ilçenin Karalar mahallesinde bulunan müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki S.P. isimli yaşlı kadın ısınmak için sobayı yaktı. Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular hemen yardıma koşarak yaşlı kadın ile evin altında bulunan ahırdaki küçükbaş hayvanları dışarıya çıkardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın daha sonra tedbir amaçlı Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN