Haberler

Karaman'da 4 kişiyi silahla vuran zanlı tutuklandı

Karaman'da 4 kişiyi silahla vuran zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da bir baba ve üç oğluna sokak ortasında kurşun yağdıran M.K., tutuklandı. Saldırıda 31 yaşındaki Yunus Emre Şahin yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.

Karaman'da baba ve 3 oğluna sokak ortasında kurşun yağdıran ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen M.K., sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Şahin (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, arabasının bagajından aldığı tabancayla baba ve 3 oğluna sokak ortasında kurşun yağdırdı. Zanlı M.K. daha sonra olay yerinden kaçarken, yaralanan baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin (31), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Olaydan sonra yaya olarak kaçan katil zanlısı M.K. ile oğlu C.K (20), polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Larende Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı baba ve oğlu Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından polisin geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye arka kapıdan alınan katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu ise mahkemece serbest bırakıldı.

Babası ve kardeşleriyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Şahin, katil zanlısı adliyeye çıkarıldığı sırada toprağa verildi.

Şahin için Ahmet Yesevi Camisinde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namaza Şahin'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yunus Emre Şahin, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Silahlı saldırıda yaralanan baba M.Ş. ve diğer oğlu K.Ş. ile H.A.Ş.'nin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

O kentimizde çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

O kentimizde çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu