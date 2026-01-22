Haberler

Karaman'da polisten kaçarken metruk eve tabanca atan 2 şüpheli yakalandı

Karaman'da polisten kaçan S.K. ve E.S. isimli iki şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Şahısların kaçarken attığı iki tabanca, metruk bir evde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Sekiçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus timleri, şüphe üzerine iki şahsı durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayan şahıslar koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Yunus timleri telsizden anons ederek adrese takviye ekip istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Kaçan şahısların en son Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerindeki metruk bir eve girdikleri belirlendi. Yapılan incelemede metruk evin içerisinde 2 adet tabanca bulundu. Silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda S.K. ile E.S. isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
