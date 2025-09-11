Karaman'da Park Halindeki Otomobil Kendiliğinden Yandı

Karaman'da park halindeki bir otomobil kendiliğinden hareket ederek kaldırıma çıktı. Ağaca çarparak duran otomobil, daha sonra motor kısmından alev alarak yandı.

Yangın, akşam saat 20.50 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'ye ait olduğu öğrenilen 70 DA 133 plakalı otomobil, park halindeyken bir anda kendiliğinden hareket ederek kaldırıma çıktı. Ağaca çarparak duran otomobil, daha sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil olay yerinden kaldırılırken, aracın elektrik kablolarının şase yapması sonucu yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN