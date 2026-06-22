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Karaman'da minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'da minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Karaman'da park halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da park halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 2264 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.'nin kullandığı 70 ACR 541 plakalı motosiklet, sokak üzerinde park halinde olan minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan motosiklet otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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