Park halindeki aracı benzin döküp ateşe verdi, alevler aracı sarmadan söndürüldü

Karaman'da park halindeki hafif ticari araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Çevredekilerin durumu erken fark etmesi üzerine alevler aracı sarmadan söndürüldü.

Olay, gece saat 22.30 sıralarına Zembilli Ali Efendi Mahallesi 710. Sokak'ta meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, kaldırım üzerinde park halinde duran hafif ticari aracın yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi aracın motor kısmına döktüğü benzini ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Aracın yandığını gören vatandaşlarsa durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Kundaklanmak istenen aracın sol ön tekeri yanarken, kaputunda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme ekibi de araçta inceleme yaptı.

Polis, aracı yakmaya çalışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN