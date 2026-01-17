Haberler

Karaman'da otomobille motokurye çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Karaman'da otomobil ile çarpışan motokuryenin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki 70 ACM 968 plakalı motokurye ile E.K. yönetimindeki 70 EV 314 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
