Karaman'da Otomobil ve Pikap Kamyonet Çarpıştı: Bir Yaralı

Karaman'da pikap kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.40 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki sanayi köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. yönetimindeki 72 BD 449 plakalı Volkswagen marka pikap kamyonet ile M.K.D. idaresindeki 70 ABJ 698 plakalı Seat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü M.K.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar kısa süreliğine şoka giren kadın sürücüyü sakinleştirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN