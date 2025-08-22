Karaman'da Otomobil ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki mezarlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 70 ABD 343 plakalı Seat marka otomobil ile A.A.D.(15) yönetimindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü A.A.D. ile arkasındaki A.B.C. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN