Karaman'da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 06 FTS 87 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil trafik levhasını devirerek durabildi. Kazada sürücü Ö.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı