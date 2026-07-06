Haberler

Karaman'da dubaya çarpan otomobilin tekeri ile egzozu koptu: Kaza anı kamerada

Karaman'da dubaya çarpan otomobilin tekeri ile egzozu koptu: Kaza anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki mantar dubaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, aracın tekeri ve egzozu koptu. O anlar kameraya yansıdı.

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki mantar dubaya çarpması sonucu tekeri ve egzozu koptu. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (27) idaresindeki 06 AY 4865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüjde bulunan beton mantar dubaya çarparak yol ortasında kaldı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol arka tekeri ile egzozu koptu. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa giren otomobilin kontrolden çıkması, savrularak refüjdeki mantar dubaya çarpması yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu

Trump'ın NATO programı belli oldu! Sürpriz iki isimle görüşecek

New York semalarında seyreden deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı

Deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Tatil cennetinde kabus gibi gün! Kahreden haberler peş peşe geldi
2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik fatura
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda