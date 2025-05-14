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Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı
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Karaman'ın Pirireis Mahallesi'nde motosikletli bir kurye, otomobil ile çarpışarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yola savrularak yaralandı.

Kaza, Pirireis Mahallesi 1439. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.O. (50) idaresindeki 70 HD 658 plakalı Toyota marka otomobil ile A.B. (27) 70 ACB 735 plakalı motosikletli kurye çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü A.B. önce çöp kutusuna ardından yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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