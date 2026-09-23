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Karaman'da okul servisi işçi servisine çarptı, 1 kişi hafif yaralandı

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Karaman'da okul servisi işçi servisine çarptı, 1 kişi hafif yaralandı
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Karaman'da sabah saatlerinde Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu'nda yolcu almak için bekleyen işçi servisine okul servisi çarptı. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu almak için bekleyen 70 ACS 780 plakalı işçi servisine, 70 C 0134 plakalı okul servisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 ACS 780 plakalı işçi servisinin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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