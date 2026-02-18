Haberler

Karaman'da çatı yangını korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi

Karaman'ın Mümine Hatun Mahallesi'nde bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Karaman'da 2 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın geceyi aydınlatırken, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1501. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahalle sakinleri panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının duyulmasının ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da söndürme çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Yangının, çatıda ekmek yapmak için yakılan ocaktan kaynaklı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

