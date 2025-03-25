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Karaman'da motosiklet ve üç tekerlekli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Karaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da motosikletle üç tekerlekli bisiklet çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

KARAMAN - Karaman'da motosikletle üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 yaşındaki çocuksa yerde yatan annesinin başından ayrılmadı.

Kaza, Koçakdede Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile A.T.D. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle üç tekerlekli elektrikli bisiklet yan yatarak devrildi. Kazada sürücülerle birlikte üç tekerlekli bisiklette bulunan 7 yaşındaki Y.E.A. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü kadına sağlık ekibi müdahale ettiği esnada oğlu Y.E.A. annesinin başından ayrılmadı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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