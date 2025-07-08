Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir motosiklet, köprülü kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O.'nin kullandığı 70 ABB 476 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 35 BKB 943 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Karar açıklandı! Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.