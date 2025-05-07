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Karaman'da Motosiklet Kazasında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Karaman'da Motosiklet Kazasında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Karaman'da 14 Nisan'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 87 yaşındaki Ramazan Güleç, 11 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KARAMAN - Karaman'da 14 Nisan tarihinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede 11 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı adamın geçirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 13.25 sıralarında Cedit Mahallesi 321. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.'nin kullandığı 70 ACD 078 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Ramazan Güleç'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanan yaşlı adamın yardımına sürücü ile çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ramazan Güleç, 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı adam karşıdan karşıya geçmeye çalışırken gelen motosiklet çarpıyor. Yere savrulan yaşlı adama sürücü ve çevredeki vatandaşlar yardım ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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