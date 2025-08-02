Karaman'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da bir otomobilin kavşakta motosiklete çarparak sürücüsünün ölümüne sebep olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 27 Temmuz günü sabah saatlerinde İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzeri 1607. Sokak kavşağında yaşandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere göre, trafik ışığında diğer araçlarla birlikte hareket eden Fatih Türkdal'ın (28) kullandığı motosiklete bulvar üzerinden gelen sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı motosiklet karşı şeride savrulurken, sürücü Türkdal kafasını refüjdeki dubaya çarparak ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatih Türkdal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - KARAMAN