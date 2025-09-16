Haberler

Karaman'da Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı

Karaman'da bir motosikletin çarptığı yaya kadın ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaza, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan D.A.'ya (53), R.E. yönetimindeki 70 ACP 344 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya kadın ile motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazadan dolayı trafik yoğunluğunun olduğu cadde üzerinde trafiği yönlendirdi. Yaralı D.A. isimli kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.E. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

