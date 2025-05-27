Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Karaman'da yola akan yağ nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü K.B. yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Karaman'da motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (22) idaresindeki 48 APK 911 plakalı motosiklet yola akan yağdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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