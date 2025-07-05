Karaman'da Motosiklet Kazası: 23 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Karaman'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Şuayip Özdere, 23 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü gece saat 00.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuayip Özdere'nin kullandığı plakasız motosiklet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkması sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada motosikletten fırlayan sürücü Şuayip Özdere (32) ile arkasında yolcu olarak bulunan Oğuzhan D. (22), başlarını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza gününden buyana yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şuayip Özdere, kazadan 23 gün sonra hayatını kaybetti. - KARAMAN