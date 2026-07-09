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Karaman'da feci kaza: 2 ölü

Karaman'da feci kaza: 2 ölü
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Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma ve park halindeki araca çarptı. Kazada 20'li yaşlardaki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Karaman'da kontrolden çıkarak kaldırıma ve park halindeki araca çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 70 ACR 835 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma sonra da park halindeki araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Zeytin Dalı Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 20'li yaşlardaki isimleri henüz öğrenilemeyen 2 gencin cansız bedeni, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden gençlerin üzerlerinden kimlik çıkmazken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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