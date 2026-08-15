Haberler

Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Alişahane Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki H.D. yaralandı. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alişahane Mahallesi 172. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 70 EH 130 plakalı Kia marka otomobil ile H.D. (18) yönetimindeki 70 ACU 789 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü H.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi

Erden Timur'un gözlerini parlatan cümle
Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

Ünlü ismin dünyası Kazakistan'da söndü!
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Taraftar 'Bam bam bam' diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu

Taraftara verdiği tepki olay oldu!
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber
Endonezya'da 7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada

7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada