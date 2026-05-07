Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman'da ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sakabaşı Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y. idaresindeki 70 T 0030 plakalı ticari taksi ile Ö.B.'nin kullandığı 59 AAL 883 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ö.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

