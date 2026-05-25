Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin beton dubaya çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 70 ABK 639 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki beton dubaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü A.S. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı