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Karaman'da Minibüs Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden İdris Sağlam Dualarla Uğurlandı

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Karaman'da minibüsün çarptığı İdris Sağlam, tedavi altına alındığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybederken, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Sağlam için Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.

Karaman'da minibüsün çarptığı İdris Sağlam, tedavi altına alındığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybederken, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlam, için Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Sağlam'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sağlam, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Olay, 6 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Karaman-Konya Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola biranda çıkan 72 yaşındaki İdris Sağlam'a, F.İ. yönetimindeki 70 C 011 plakalı minibüs çarptı. Ağır yaralanan Sağlam, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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